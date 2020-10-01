Arcadia
Jaydyn Scott, Reagan Williams, and Gavin Snell.
Anselmo-Merna
Kailyn Jacquot and Seth Chandler
Ansley
Tycen Bailey, Jackson Henry, Taylor Stark, and Jeffrey Cunningham
Arnold
Jadeyn Bubak, Kacee Dvorak, and Landyn Cole
Callaway
Laney Badgley, Dalton Kunkee, and Calyn Laible
Litchfield
Sydnee Sweley
Loup City
Lindsi Loos
Mullen
Brendon Walker, Samantha Moore, and Hanna Marshall
Sargent
Karina Kitt and and Daniel Folkers
Sandhills
Madison Marten, Reed McFadden, and Matthew Dailey
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