NSAA

Arcadia

Jaydyn Scott, Reagan Williams, and Gavin Snell.

Anselmo-Merna

Kailyn Jacquot and Seth Chandler

Ansley

Tycen Bailey, Jackson Henry, Taylor Stark, and Jeffrey Cunningham

Arnold

Jadeyn Bubak, Kacee Dvorak, and Landyn Cole

Callaway

Laney Badgley, Dalton Kunkee, and Calyn Laible

Litchfield

Sydnee Sweley

Loup City

Lindsi Loos

Mullen

Brendon Walker, Samantha Moore, and Hanna Marshall

Sargent

Karina Kitt and and Daniel Folkers

Sandhills

Madison Marten, Reed McFadden, and Matthew Dailey

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