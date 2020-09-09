S-E-M def. 2-1 by Axtell (25-21, 15-15, 20-25)
- Mikah O'Neill 14 kills, Ellie Guthard 25 digs, Faith Hernandez 15 serve aces
S-E-M def. 2-0 by C-2 No.3 Overton (13-25, 15-25)
- Mikah O'Neill 6 kills, Abbie Rohde 18 digs
South Loup def. 3-0 by C-1 No.5 Kearney Catholic (25-27, 14,25, 17-25)
- Jadeyn Bubak 10 kills, Calyn Laible and Bubak 20 digs
Arcadia-Loup City def. by C-1 No.1 St. Paul (14-25, 11-25)
- Lindsi Loos and Halie Kaslon 3 kills, Ellie Oxford 11 digs
Arcadia-Loup City def. by Ravenna (13-25, 19-25)
-Lindsi Loos 5 kills, Ellie Oxford 5 digs
Anselmo-Merna def. by Class D1 No.2 Pleasanton (15-25, 16-25, 9-25)
-Hadlee Safranek 8 kills and 14 digs
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